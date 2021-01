Geen loon personeel Miss Etam en Steps door NOW-onduidelijkheid

Het personeel van Miss Etam en Steps heeft in januari geen loon ontvangen. NXT Fashion, de eigenaar van de winkelketens, heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling om steun te krijgen bij het betalen van de salarissen van het personeel. Uitkeringsinstantie UWV heeft die aanvraag nog in behandeling en is er nog niet over uit of de winkelketen een bestaande of een nieuwe onderneming is.

Miss Etam en Steps maakten onderdeel uit van het Belgische modeconcern FNG dat in september failliet ging. De twee winkelketens werden verkocht aan NXT Fashion van Martijn Rozenboom. Het UWV leek daarom te neigen naar het feit dat dit een nieuwe onderneming is en dan kan het bedrijf geen aanspraak maken op steun vanuit de overheid. NXT Fashion is het daar niet mee eens en voert als bewijs daarvoor aan dat de circa 300 personeelsleden ook eerder al in dienst waren. Het bedrijf denkt in de loop van komende week duidelijkheid te krijgen van het UWV.

Voorzitter Martin Pikaart van vakbond AVV betreurt de onzekerheid die dit weer voor het personeel oplevert. “Het is niet de eerste keer dat NXT de salarissen niet betaalt.” AVV stapte samen met de ondernemingsraad van Miss Etam al twee keer naar de Ondernemingskamer en Pikaart sluit niet uit dat dit nog een keer gebeurt. “We praten maandag over stappen die we kunnen nemen.”

Rozenboom lijkt “niet echt een plan te hebben om er een levensvatbare onderneming van te maken”, aldus Pikaart. De bondsvoorzitter wijst op het faillissement van het hoofdkantoor en logistiek centrum eind vorig jaar. Ook gaan er telkens winkels dicht omdat Rozenboom het nalaat een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.