HEMA nu echt in handen van Jumbo-familie

De overname van winkelketen HEMA door Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom is rond. Daarmee is HEMA een soort zusje van supermarktketen Jumbo geworden, al gaat HEMA geen deel uitmaken van de Jumbo Groep.

In oktober werd al bekend dat de familie achter Jumbo dichtbij een overname van HEMA was. In december lukte het de kopers vervolgens om honderden miljoenen euro’s aan bankfinanciering te regelen. Ook werden er afspraken gemaakt over een nieuwe doorlopende lening. HEMA hoeft hierdoor flink minder aan rentelasten te betalen.

Nu is er ook een nieuwe raad van commissarissen ge├»nstalleerd onder voorzitterschap van Pieter Haas, voormalig topman van het moederbedrijf van MediaMarkt. HEMA krijgt later dit jaar nog een nieuwe topvrouw in Saskia Egas Reparaz. Zij komt over van drogisterijketen Etos, maar het is nog niet bekend wanneer ze precies de leiding overneemt van de huidige HEMA-baas Tjeerd Jegen. Die vindt de eigenaarswissel van HEMA, dat tot halverwege vorig jaar nog in bezit was van miljardair Marcel Boekhoorn en later in handen kwam van een groep schuldeisers, “een natuurlijk moment” om plaats te maken.

De familie Van Eerd houdt via investeringsvehikel Mississippi Ventures 50 procent van de aandelen van HEMA en Parcom de andere helft. Dat HEMA bij de familie Van Eerd is ondergebracht en niet bij Jumbo zelf, is overigens een bewuste keuze. Op die manier denkt Jumbo zich goed te kunnen blijven richten op de eigen strategische agenda en die van restaurantketen La Place.

Het ligt wel voor de hand dat er in de toekomst nauwer samengewerkt zal worden tussen Jumbo en HEMA. De twee ketens hebben al sinds eind 2019 een samenwerkingsverband waardoor er onder meer HEMA-producten bij Jumbo in de schappen liggen.