‘Amsterdam favoriete stad voor hotelexploitanten in Benelux’

Amsterdam blijft de favoriete stad voor hotelexploitanten in de Benelux, ondanks de harde klappen voor de hotelsector door de coronapandemie en de lockdowns. Dat zegt de internationale vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Volgens Cushman & Wakefield is Nederland de meest aantrekkelijke hotelmarkt in de Benelux met zes steden in de top 10 en Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in de top 3. De belangrijkste Belgische steden op de ranglijst zijn Brussel, Antwerpen en Brugge.

Amsterdam behoort binnen Europa wel tot de hardst geraakte markten door corona. De omzet per beschikbare kamer kelderde in 2020 met 79 procent door de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak. Hotelexploitanten zijn nog altijd wel positief over marktherstel van Amsterdam omdat de stad minder afhankelijk is van langeafstandsmarkten, zegt Cushman & Wakefield. Ongeveer 80 procent van de overnachtingen in de hoofdstad wordt gerealiseerd door reizigers uit Europese landen en Nederland.

De meerderheid van de hotelexploitanten verwacht herstel van de hotelmarkt in de hoofdsteden van de Benelux vanaf 2023, met een mogelijk herstel vanaf 2022 van de grote regionale steden.