Biefstukketen Loetje opent vier nieuwe restaurants na lockdown

Biefstukrestaurant Loetje opent vier nieuwe restaurants als de horeca weer uit de lockdown is. De nieuwe restaurants komen in Delft, Enschede, Leiden en Arnhem, meldt de keten.

Op dit moment telt Loetje 21 vestigingen. Met de uitbreiding telt de keten straks 25 vestigingen verspreid over het land. Loetje opende ruim veertig jaar geleden in Amsterdam als biljartcafé, waar de biefstukken het biljart in populariteit voorbijstreefden. Loetje maakt sinds 2020 deel uit van horecagroep Restaurant Company Europe, waartoe vijftig restaurant- en cafélocaties behoren, waaronder Stan&CO, Beers & Barrels en Popo the Mexican.

De keten biedt nu de horeca gedwongen dicht is diners aan om af te halen. Op een aantal locaties begint Loetje binnenkort met een proef om ook lunchgerechten te laten afhalen.