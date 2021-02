Minder bedrijven naar Nederland door coronacrisis en concurrentie

Nederland heeft in 2020 een stuk minder buitenlandse bedrijven weten aan te trekken dan in eerdere jaren. Dat komt doordat bedrijfsinvesteringen door de coronacrisis onder druk staan en door toenemende concurrentie rond het aantrekken van bedrijven. Dat meldt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Vorig jaar kozen 305 internationale ondernemingen voor Nederland, waaronder producent van vleesvervangers Beyond Meat. Daarvan deden 78 bedrijven dat wegens de brexit. In 2019 koos een recordaantal van 397 buitenlandse bedrijven voor Nederland, waarvan wederom 78 wegens de brexit.

De ruim 300 bedrijven die vorig jaar voor Nederland kozen verwachten in de eerste drie jaar ruim 8600 directe banen te creĆ«ren en 1,9 miljard euro te investeren, aldus de NFIA. “Deze internationale bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie”, zegt demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken.

Van ’t Wout wil zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlandse bedrijven door te investeren in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Dat versterkt volgens de minister het vestigings- en investeringsklimaat in Nederland.

De NFIA laat weten dat buitenlandse bedrijven tegen verschillende problemen aanlopen waardoor het juist lastiger wordt om ze in Nederland te laten investeren. Zo kunnen ondernemers door onduidelijkheden rond de stikstofcrisis moeilijk een plek vinden om te bouwen. Ook groeit in verschillende sectoren het tekort aan gespecialiseerd personeel en onderzoeksruimte. “Daarbij zijn fiscale maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren niet doorgezet of versoberd”, aldus de NFIA.

Een op de vier bedrijven die vorig jaar voor Nederland kozen, deed dit specifiek vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie. Onder deze ‘brexit-bedrijven’ vallen Britse ondernemingen die verhuizen of uitbreiden naar Nederland om toegang te houden tot de markt en internationale bedrijven die het Europese hoofdkwartier of een specifieke afdeling uit het Verenigd Koninkrijk verhuizen. Sinds het brexit-referendum in juni 2016 hebben 218 van dit soort bedrijven voor Nederland gekozen.

Ook nu er een deal is gesloten met het Verenigd Koninkrijk blijft Nederland in trek. De NFIA is momenteel in gesprek met 550 bedrijven die een overstap of uitbreiding naar Nederland overwegen. Ongeveer de helft daarvan is Brits. Het gaat volgens de NFIA om bedrijven voor wie het een probleem is wanneer ze de Europese markt niet binnen 24 uur kunnen bereiken, zoals groente- en fruitverkopers.