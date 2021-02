FNV: KLM misbruikt coronacrisis om vaste banen te verminderen

Vliegtuigmaatschappij KLM misbruikt de coronacrisis om vaste banen te verminderen en gelijktijdig flexwerkers binnen te halen en werk uit te besteden, meldt de vakbond FNV. “Het is asociaal en in strijd met het sociaal plan dat we met KLM zijn overeengekomen”, aldus Jan van den Brink, bestuurder FNV Luchtvaart.

Volgens de FVN is er voldoende werk voor medewerkers op de grond en in de cabines en cockpits, maar dreigt toch ontslag voor hen. De FNV trekt die conclusie op basis van “de vele personeelsadvertenties op internet”, waarmee het flexibele personeel binnengehaald zou worden.

Luchtvaartconcern Air France-KLM presenteert donderdag de jaarcijfers. De verwachting is dat het concern een verlies heeft geleden van om en nabij de 7 miljard euro. Door de vele cononalockdowns wordt er veel minder gevlogen dan voorheen.