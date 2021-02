VS schikken met betaaldienst BitPay rond schenden sancties

Het Amerikaanse ministerie van Financiën treft een schikking met de betaaldienst voor cryptomunten BitPay vanwege schendingen van sancties tegen landen als Cuba, Iran en Noord-Korea. In die schikking betaalt BitPay meer dan een half miljoen dollar.

Volgens het ministerie zijn er tussen 2013 en 2018 ruim 2100 gevallen geconstateerd waarbij BitPay mensen uit die landen zou hebben toegestaan om transacties met digitale munten te doen met handelaren in de Verenigde Staten en elders in de wereld. Met die transacties was een bedrag van in totaal circa 129.000 dollar gemoeid. BitPay had wel controlesystemen voor transacties met die landen, maar volgens de autoriteiten had hier beter toezicht op moeten zijn. BitPay zegt dat sindsdien veel is gedaan om de controle op dergelijke transacties te verbeteren.

Toezichthouders hebben al langer hun zorgen uitgesproken over het gebruik van cryptomunten door bijvoorbeeld criminelen om illegale activiteiten te financieren vanwege het gebrek aan toezicht op die markt. De roep om striktere regelgeving voor digitale munten zoals de bitcoin wordt dan ook steeds luider, onder meer van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen.

De bitcoin steeg vrijdag ondertussen naar een nieuw recordniveau van meer dan 54.000 dollar. De totale markt voor alle bitcoins is inmiddels meer dan 1000 miljard dollar waard, geholpen door de toenemende populariteit van de digitale munt bij grote bedrijven en professionele beleggers.