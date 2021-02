Texaanse werknemers Citigroup mogen schuilen op kantoor voor kou

Werknemers van de bank Citigroup in de Amerikaanse staat Texas mogen op kantoor bescherming zoeken tegen de extreme winterkou die grote delen van de Verenigde Staten in een ijzige greep houdt. Vanwege de vrieskou heeft Texas te kampen met grootschalige stroomuitval en problemen met de voorziening van schoon drinkwater.

Medewerkers van de bank kunnen gebruikmaken van kantoren in de steden Irving en San Antonio om op te warmen en mobiele telefoons op te laden. Of dit ook geldt voor hun gezinnen is niet duidelijk. Citigroup heeft ongeveer 8500 werknemers in Texas.

Vanwege de stroomuitval zaten miljoenen mensen in Texas dagenlang zonder stroom en verwarming. Inmiddels zijn de problemen met de stroomvoorziening wel gedeeltelijk opgelost, maar drinkwater blijft nog een probleem omdat waterzuiveringsinstallaties zijn uitgeschakeld.

Gouverneur Greg Abbott van Texas heeft president Joe Biden gevraagd de noodtoestand uit te roepen zodat de staat op meer geld en hulp kan rekenen om de crisis te bezweren.