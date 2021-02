IKEA laat klanten niet winkelen op afspraak

Woonwinkelketen IKEA heeft besloten om zijn dertien vestigingen in Nederland niet te openen voor winkelen op afspraak. Wegens het zeer beperkte aantal klanten dat tegelijkertijd op een verdieping mag zijn, is het voor de omvangrijke filialen niet rendabel om de deuren te openen.

“Het is goed nieuws voor retailers die dit willen aanbieden, maar voor ons, een winkel met gemiddeld 25.000 vierkante meters aan oppervlakte, is het geen optie”, meldt een woordvoerster van de van oorsprong Zweedse keten.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat winkels klanten op afspraak mogen ontvangen. Maar daarbij geldt wel het maximum van twee klanten tegelijkertijd per verdieping. Ook moeten ze minstens vier uur van tevoren hebben gereserveerd en mogen ze niet korter dan tien minuten de winkel bezoeken.

IKEA Nederland zegt nu vooral het onlinewinkelen verder te willen verbeteren, zodat klanten gebruik kunnen maken van de optie om te bestellen en af te halen. De keten richtte hier eerder al een speciale drive-thru voor in, waar klanten met de auto hun bestelling kunnen afhalen. Volgens IKEA is er veel interesse, hoewel online bestellen lang niet de gemiste omzet door de winkelsluitingen kan goedmaken.

Voor klanten is het niet compleet onmogelijk om een IKEA-filiaal te bezoeken. Ze kunnen dat vanaf woensdag wel als ze gebruikmaken van een planservice van het woonwinkelconcern. Daarmee kunnen klanten een grote aankoop, bijvoorbeeld keukens of slaapkamer, nog zelf fysiek bekijken in de winkel onder begeleiding van een medewerker. Het is niet mogelijk om dan ook nog een rondje te lopen door de winkel om andere producten mee te pakken, benadrukt een woordvoerster.