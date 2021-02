Beurzen verder omhoog na geruststelling Fed-baas Powell

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag verder omhoog op een van de laatste drukke dagen van het jaarcijferseizoen. De stemming op de wereldwijde aandelenmarkten is flink verbeterd dankzij de geruststellende woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Powell nam de zorgen over de oplopende inflatie weg en stelde beleggers gerust dat de rente nog lang laag zal blijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 669,04 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 996,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,6 procent.

Wolters Kluwer (plus 3,6 procent) toonde herstel en ging aan kop in de AEX. De informatieleverancier verloor een dag eerder ruim 6 procent na tegenvallende resultaten. Chipbedrijf ASMI, dat na de slotbel met cijfers komt, klom 1,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,5 procent en bierbrouwer Heineken daalde 0,3 procent, na tegenvallende resultaten van concurrent AB InBev.

AB InBev zakte 5 procent in Brussel. De grootste bierbrouwer ter wereld heeft de coronacrisis behoorlijk gevoeld in zijn resultaten. Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net als de omzet en winst. De eigenaar van biermerken als Jupiler, Leffe, Stella Artois en Hoegaarden verwacht dat dit jaar wel sprake zal zijn van herstel, al blijft de virusuitbraak voor onzekerheid zorgen.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van kunstmestproducent OCI (plus 2,1 procent) in de smaak bij beleggers. SBM Offshore klom 1,6 procent. De maritiem dienstverlener heeft een intentieverklaring getekend voor een groot contract met het Braziliaanse olieconcern Petrobras. Aalberts won 1,1 procent. De industrieel toeleverancier boekte in 2020 minder winst, maar zag de resultaten in de tweede jaarhelft wel verbeteren.

AMG maakte een koerssprong van 8,5 procent bij de kleinere bedrijven. De metalenspecialist bleef in het vierde kwartaal de impact van de coronacrisis voelen, maar presteerde beter dan verwacht dankzij kostenbesparingen. In Frankfurt verloor Bayer 1,9 procent. Het Duitse chemieconcern leed in 2020 een verlies van 10,5 miljard euro. Het megaverlies is het gevolg van de miljardenschikkingen voor Amerikaanse schadeclaims rond onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn.

De euro was 1,2195 dollar waard, tegenover 1,2136 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 63,63 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 67,54 dollar per vat.