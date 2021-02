Tech trekt Wall Street weer hard onderuit

De beurzen op Wall Street zijn donderdag opnieuw hard onderuit gegaan. Met name techaandelen en andere bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed deden, gingen in de uitverkoop. In plaats daarvan waren bedrijven in trek die kunnen profiteren van de heropening na de coronacrisis.

Techbeurs Nasdaq kreeg door uitverkoop van bedrijven als Apple (min 3,5 procent), Amazon (min 3,2 procent) en Microsoft (min 2,4 procent) een stevige tik. De daling van 3,5 procent voor die graadmeter was de grootste sinds oktober. De Nasdaq kwam uit op een stand van 13.119,43 punten. Ook de Dow-Jonesindex daalde, met 1,8 procent tot 31.402 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 2,5 procent omlaag tot 3829,33 punten.

Twitter was van de techfondsen een van de zeldzame uitschieters naar boven. Het socialemediabedrijf hield een investeerdersdag waarop het zijn groeiplannen bekendmaakte. De omzet moet de komende drie jaar verdubbelen, onder meer door meer gebruikers te trekken en zo meer geld aan advertenties te kunnen verdienen. Het aandeel ging 3,7 procent omhoog.

Vliegtuigbouwer Boeing kreeg een boete van 6,6 miljoen dollar omdat het bedrijf zich qua veiligheidseisen niet aan een schikking uit 2015 heeft gehouden. Het aandeel dook 5,6 procent omlaag.

Reisboekingsbedrijf Booking Holdings opende de cijfers over het voor de toerismebranche zeer moeilijke jaar 2020. Het bedrijf, bekend van website Booking.com werd 7 procent lager gezet.

Johnson & Johnson (J&J) werd 0,1 procent hoger gezet, nadat het aandeel woensdag ook al hoger was gesloten. De Amerikaanse FDA oordeelde deze week dat het coronavaccin van het bedrijf effectief en veilig is en naar verwachting wordt nu later deze week het middel via een noodgoedkeuring toegelaten op de Amerikaanse markt. Ook Moderna (plus 2,5 procent) steeg nadat het bedrijf had bekendgemaakt zijn coronavaccin door te gaan ontwikkelen voor nieuwe varianten. Moderna verwacht verder dit jaar 18,4 miljard dollar aan omzet te halen.

GameStop steeg ruim 18 procent na nieuwe acties door Reddit-beleggers. Die proberen opnieuw shortsellers, speculanten die geld willen verdienen aan een koersdaling, een hak te zetten.

De euro was 1,2173 dollar waard, tegen 1,2228 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 63,36 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 66,86 dollar per vat.