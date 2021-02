Airbnb profiteerde van feestdagentoerisme in slotkwartaal 2020

Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft in het vierde kwartaal van afgelopen jaar herstel getoond. Met name in thuismarkt de Verenigde Staten reisden mensen rond de feestdagenperiode. Toen liep de omzet met minder dan een kwart terug ten opzichte van de laatste drie maanden van 2019. In heel 2020 viel de omzet 30 procent terug.

Het toerisme kreeg afgelopen jaar harde klappen toen reizen vrijwel stil kwamen te liggen. Airbnb deed het echter beter dan veel andere bedrijven in de branche. Waar veel mensen vanwege corona niet naar een hotel wilden, durfden ze het wel aan om een huis van iemand te huren via Airbnb. In de Verenigde Staten besloten sommige mensen ook tijdelijk elders te gaan werken nu ze niet verplicht op kantoor hoefden te komen.

Uiteindelijk leed Airbnb wel een verlies van 4,6 miljard dollar, waarvan 3,9 miljard dollar in het vierde kwartaal de boeken in ging. Het bedrijf moest als gevolg van zijn beursgang eind vorig jaar voor 2,8 miljard dollar aan beloning in aandelen als kosten inboeken.

Voor dit jaar rekent Airbnb op een verder herstel van de toeristische markt, met name als een groter deel van de wereldbevolking gevaccineerd is. Airbnb heeft als doel om klaar te zijn voor dat verwachte sterke herstel.