Veel minder bezoekers voor bioscoopketen Kinepolis

De Belgische uitbater van bioscopen Kinepolis zag een forse teruggang van het aantal bezoekers in coronajaar 2020. De bioscoopgroep ontving door de pandemie maar 12,1 miljoen bezoekers, terwijl het van meer dan 45 miljoen was uitgegaan. Dat kwam door de herhaaldelijke lockdowns in verschillende landen waardoor bioscopen moesten sluiten, de opgelegde veiligheidsmaatregelen en het uitstel van blockbusterfilms, zoals de nieuwe James Bond-film.

Daardoor leed de bioscoopgroep, die in Nederland achttien bioscopen heeft, een verlies van 69,1 miljoen euro. Dat werd met name veroorzaakt door hoge afschrijvingen op vastgoed. In 2019 was de winst nog 54,4 miljoen euro. De opbrengsten daalden met 68 procent naar 176,3 miljoen euro. De netto-schuld steeg ten opzichte van het jaar ervoor van 417 miljoen euro naar ruim 513 miljoen euro. Dat kwam onder meer door investeringen in de bouw van nieuwe bioscoopcomplexen.

Kinepolis is in het coronajaar namelijk doorgegaan met de bouw van nieuwe bioscopen, waaronder in Haarlem en Leidschendam en in Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarmee verwacht het bedrijf in 2022 verder uit de crisis te komen zodra alle bioscopen weer open zijn.

De bioscoopgroep denkt ondanks de impact van de coronacrisis toch de komende tijd door te kunnen komen en voldoende geld daarvoor in kas te hebben. Zo sloot het bedrijf begin dit jaar nog een driejarige lening van 80 miljoen euro af. Eerder al sneed Kinepolis in de kosten door management loon in te laten leveren en de uitbetaling van toplonen en bonussen uit te stellen. Kinepolis keert over 2020 ook geen dividend uit.