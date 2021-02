Coronacrisis zadelt spoorvervoerder NS op met miljardenverlies

De coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) vorig jaar opgezadeld met een recordverlies van 2,6 miljard euro. Niet alleen gingen er veel minder mensen met de trein, maar het vervoersbedrijf heeft ook flink moeten afschrijven omdat de reizigersaantallen waarschijnlijk nog jaren onder druk staan.

Vanwege de coronapandemie kopen minder reizigers een kaartje, pauzeren reizigers hun abonnement en neemt de verkoop in de winkels op stations af. Daarom is het hoofdrailnet in Nederland waarschijnlijk nog tot 2025 zwaar verlieslatend, vreest de NS. Voor de verwachte verliezen op deze concessie heeft het bedrijf een afschrijving van 1,6 miljard euro in de boeken gezet. In totaal bedragen de afschrijvingen en een voorziening voor verlieslatende contracten ongeveer 2,3 miljard euro.

Om de dienstregeling dit jaar en komende jaren in stand te kunnen houden heeft de NS nieuwe financiële afspraken met het Rijk nodig, benadrukt president-directeur Marjan Rintel in een toelichting. Dit ondanks dat eerder al forse ingrepen zijn aangekondigd om het bedrijf financieel gezond te maken. Komende jaren moet het personeelsbestand, zonder dat er gedwongen ontslagen vallen, met circa 2300 banen worden ingekrompen.

Het megaverlies is voor een groot deel een boekhoudkundig verhaal. Maar wanneer puur wordt gekeken naar de bedrijfsvoering van de NS, dan komt het bedrijf over 2020 ook nog zo’n 111 miljoen euro tekort. De NS wist de omzet met circa 6,6 miljard euro wel aardig op peil te houden. Maar dat laatste is vooral te danken aan flinke vergoedingen van de Nederlandse en Britse overheid om de treinen tijdens de pandemie door te laten rijden. Zonder die hulp waren de opbrengsten waarschijnlijk circa 30 procent lager uitgevallen.

Toch staan er in de jaarcijfers van de NS ook nog enkele lichtpuntjes. Zo kwamen reizigers vaker op tijd op hun bestemming aan. Ook was de kans op een zitplaats met dik 97 procent hoger dan ooit gemeten. Deze scores zijn wel sterk beïnvloed door de lage reizigersaantallen. De klanttevredenheid heeft de NS afgelopen jaar niet gemeten omdat het volgens het bedrijf niet verantwoord was om dit onderzoek in coronatijd in de trein uit te voeren.