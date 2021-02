Lage olieprijzen blijven afzetprijzen industrie drukken

De lage olieprijzen blijvend de afzetprijzen van de Nederlandse industrie drukken. Maar de prijsdaling loopt wel terug. Dat komt omdat ook olie inmiddels niet meer zo goedkoop is als een aantal maanden terug.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de prijzen in de industrie in januari gemiddeld 2,2 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Een maand eerder waren de producten van de industrie nog 4,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. En aan het begin van de coronacrisis vorig jaar werden zelfs minnen rond de 8 procent gemeten.

Wat meespeelt is dat een vat ruwe North Sea Brent-aardolie in januari ruim 45 euro kostte. Dat is bijna 21 procent minder dan een jaar terug. Maar in december lag de prijs nog lager. Toen ging het om ruim 41 euro, oftewel bijna 30 procent minder op jaarbasis. Met name fabrikanten in de olie-industrie verrekenen deze ontwikkeling in hun prijzen. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs, aldus het statistiekbureau.