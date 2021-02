Gemeenten verhogen lasten huizenbezitters fors

Veel gemeenten verhogen de lasten voor huizenbezitters dit jaar fors, om hun begroting te kunnen dekken. Volgens het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing in veel gemeenten met meer dan 10 procent.

De ozb gaat gemiddeld met 5,3 procent omhoog en de afvalstoffenheffing met 7,8 procent. In totaal verhogen 53 van de 363 gemeenten de ozb dit jaar met meer dan 10 procent. In Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet is de ozb dit jaar zelfs meer dan 20 procent hoger dan in 2020.

Veel gemeenten zitten in de financiĆ«le problemen door de toenemende kosten van onder meer de jeugdzorg. Ook zijn ze veel geld kwijt aan de ondersteuning van mensen die niet zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Steeds meer gemeenten zeggen hierdoor geen andere keuze te hebben dan de ozb te verhogen. De kosten op dit vlak zouden jaarlijks met zo’n 7 procent toenemen.

VEH riep het kabinet eerder al op om te voorkomen dat de ozb om deze reden extra wordt verhoogd. Een petitie hierover werd door ruim 135.000 mensen ondertekend. De belangenorganisatie voor huizenbezitters vindt het onterecht dat de ozb wordt verhoogd om de tekorten van de gemeente te dekken. Op die manier betalen volgens VEH alleen huiseigenaren mee aan de stijgende zorgkosten van de gemeente.

Bij de stijging van de afvalstoffenheffing speelt mee dat gemeenten zelf meer belasting moeten betalen voor het storten en verbranden van afval. Die belasting steeg vorig jaar van 13 naar 31 euro per ton afval. De rijksoverheid wil hiermee recycling bevorderen. Gemeenten berekenen dit vervolgens door in het tarief van de afvalstoffenheffing.