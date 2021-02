Techfondsen tonen wat herstel op overwegend rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend in het rood gesloten, na de forse minnen een dag eerder. In de technologiesector was enig herstel te zien van de recente klappen, waardoor de techgraadmeter Nasdaq in het groen wist te eindigen. Maar over het algemeen was het sentiment onder beleggers op Wall Street nog steeds voorzichtig.

De Nasdaq sloot met een plus van 0,6 procent op 12.909.44 punten, nadat de index donderdag nog 3,5 procent omlaag ging. Grote techfondsen als Apple, Facebook, Google-moeder Alphabet en Microsoft lieten plussen tot 1,5 procent zien. De toonaangevende Dow-Jonesindex daalde echter 1,5 procent tot 30.932,37 punten en de brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3811,15 punten.

Verder was er aandacht voor vakantieverhuurplatform Airbnb dat met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam, geholpen door herstel op de Amerikaanse thuismarkt. Het aandeel Airbnb klom ruim 13 procent.

Maaltijdbezorger DoorDash, die in december naar de beurs ging, won 1,7 procent. De omzet steeg afgelopen kwartaal zeer sterk, geholpen door de grote vraag naar maaltijdbezorging door de coronacrisis. Wel leed het bedrijf verlies.

Computerspellenverkoper GameStop daalde meer dan 6 procent. Donderdag ging het aandeel nog ruim 18 procent omhoog, na nieuwe acties door Reddit-beleggers die proberen shortsellers, speculanten die geld willen verdienen aan een koersdaling, een hak te zetten. Softwareconcern Salesforce verloor 6,4 procent na tegenvallende winstverwachtingen.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten in januari met 2,4 procent zijn gestegen. In december namen de consumentenuitgaven in ’s werelds grootste economie nog met een bijgestelde 0,4 procent af. De persoonlijke inkomens van Amerikanen sprongen vorige maand met 10 procent omhoog, dankzij de steuncheques van de overheid om huishoudens door de crisis te helpen.

De euro was 1,2067 dollar waard, tegenover 1,2095 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,8 procent tot 61,67 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent minder op 64,47 dollar per vat.