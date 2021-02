Beroerde week voor digitale munten als bitcoin

De bitcoin heeft een beroerde week achter de rug. De digitale munt ging flink onderuit, mede door zorgen in de markt of de waarde van ’s werelds bekendste cryptovaluta niet te sterk is opgelopen in de afgelopen tijd.

De bitcoin stond vrijdag op circa 47.000 dollar, nadat vorig weekend nog een recordniveau werd behaald van meer dan 58.000 dollar. Ook andere digitale valuta zoals ethereum verloren deze week flink terrein, na eerder eveneens recordstanden te hebben aangetikt.

De waardedalingen hebben mede te maken met een tweet van Tesla-topman Elon Musk vorige zondag, waarin hij schreef dat de koersen van de bitcoin en ethereum “hoog lijken”. Daarnaast lieten bijvoorbeeld medeoprichter Bill Gates van Microsoft en de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen zich kritisch uit over de bitcoin. Daarvoor werd de koersen van cryptomunten juist nog aangejaagd door toenemende interesse van grote bedrijven in digitale valuta, waaronder de maker van elektrische auto’s Tesla.

De munten kunnen ook omlaag worden getrokken door de recente onrust op de aandelenmarkten, die bijvoorbeeld de technologie- en chipsector trof. Beleggers lijken volgens beurskenners wat voorzichtiger te zijn geworden met meer speculatieve beleggingen, waaronder dus ook digitale valuta.