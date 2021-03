AEX wint terrein door hoop op herstel coronacrisis

De Amsterdamse aandelenbeurs won woensdag terrein. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op de Aziatische markten, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een stevig herstel van de coronacrisis. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Uit de cijfers, die vooruitlopen op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid van vrijdag, valt mogelijk iets op te maken over de staat van de arbeidsmarkt in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 668,37 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 995,61 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 1,1 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1 procent tot een nieuw recordniveau. Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdagmiddag met de leiders van de Duitse deelstaten over de coronamaatregelen. Volgens Duitse media wil Merkel de lockdown verlengen tot 28 maart, maar mogelijk ook wat versoepelingen toestaan.

Techinvesteerder Prosus ging aan kop in de AEX met een plus van 3 procent. Staalmaker ArcelorMittal profiteerde van de hoop op een aantrekkende economie en volgde met een winst van 2,4 procent. Chipbedrijf ASMI voerde de schaarse dalers aan met een min van 1,5 procent. Op de lokale markt klom Ctac 5 procent. Investeerder Value8 (plus 1,8 procent) heeft zijn belang in de automatiseerder flink uitgebreid tot ruim 21 procent.

Stellantis steeg 2,7 procent in Parijs. Beleggers reageerden positief op de eerste gezamenlijke resultaten van het fusiebedrijf van de automakers Peugeot en Fiat Chrysler. Concurrent Renault dikte 4 procent aan. In Frankfurt won Dialog Semiconductor 0,3 procent. De Duitse chipfabrikant, die wordt overgenomen door het Japanse Renesas, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst.

Rio Tinto klom 0,8 procent in Londen. Voorzitter Simon Thompson stapt volgend jaar op bij het Brits-Australische mijnbouwconcern vanwege de vernietiging van Aboriginal-erfgoed bij de uitbreiding van een ijzerertsmijn in Australië. In september nam de topman van de mijnbouwer al ontslag over de kwestie, net als twee andere bestuurders. Persimmon won 0,6 procent, ondanks tegenvallende resultaten van de Britse huizenbouwer. Het concern verwacht dit jaar wel terug te keren naar het niveau van voor de coronacrisis.

De euro was 1,2080 dollar waard, tegenover 1,2077 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 59,99 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 62,92 dollar per vat.