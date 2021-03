Topman Hamers krijgt 3,8 miljoen euro in eerste 4 maanden bij UBS

De Nederlandse topman Ralph Hamers van UBS heeft in zijn eerste vier maanden bij de Zwitserse bank een beloning gekregen van 4,2 miljoen Zwitserse frank, omgerekend bijna 3,8 miljoen euro. Dat is al flink meer dan hij jaarlijks verdiende als topman van ING.

Hamers werd in september bestuurslid bij UBS en staat sinds 1 november aan het roer bij de grootste bank van Zwitserland. Hij kreeg 1,2 miljoen frank aan gewoon salaris en 3 miljoen frank aan variabele beloning, zoals bonussen. UBS verhoogde de pot voor bonussen met 24 procent tot omgerekend bijna 2,8 miljard euro, nadat de bank beter presteerde dan verwacht in coronajaar 2020.

Zijn voorganger Sergio Ermotti bij UBS kreeg over 2020 een totale beloning van 13,3 miljoen frank. Ermotti wordt voorzitter bij herverzekeraar Swiss Re.

In 2019 kreeg Hamers bij ING een totale beloning van circa 2 miljoen euro. In 2018 was er nog veel ophef toen de raad van commissarissen van ING Hamers’ totale beloning fors wilde verhogen naar zo’n 3 miljoen euro. Volgens ING was de maatregel bedoeld om het salaris aan de top concurrerend en marktconform te houden. Maar na felle reacties in de politiek en samenleving zag de bank van het plan af.

Overigens hangt er wel een schaduw over Hamers bij UBS. Hij wordt als voormalig topman van ING namelijk strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Hamers gaf leiding aan ING toen het in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. UBS heeft tot dusver altijd vertrouwen uitgesproken in Hamers.