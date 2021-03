IT-dienstverlener ICT wint fors op lager Damrak na overnamebod

Het aandeel ICT Group maakte vrijdag een koerssprong op het Damrak. De automatiseerder en IT-dienstverlener heeft een overnamebod ontvangen van investeerder NPM Capital, die het bedrijf van de beurs wil halen. De stemming op de Europese markten was negatief. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en een tegenvallende groeidoelstelling voor de Chinese economie. Daarnaast werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

ICT werd 30 procent meer waard bij de kleinere bedrijven. NPM Capital en ICT bereikten overeenstemming over een bod van 14,50 per aandeel in contanten. NPM Capital trekt bij de overname op met investeerder Teslin, die al aandeelhouder is van ICT. Het bod waardeert het bedrijf op 140,6 miljoen euro en biedt een premie van bijna 32 procent ten opzichte van de slotkoers op donderdag. De deal wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond, waarna de beursnotering van ICT wordt beƫindigd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de min op 650,95 punten. Alle 25 hoofdbedrijven stonden in het rood. Uitzender Randstad en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers met minnen tot 2,5 procent. De MidKap daalde 1,2 procent tot 964,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,3 procent.

Beleggers hielden de blik gericht op de obligatiemarkten, waar de rendementen op de tienjarige staatsleningen weer opliepen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell wist donderdag de zorgen over de oplopende marktrentes en de stijgende inflatie op Wall Street niet weg te nemen. Powell verklaarde in een toespraak dat de inflatie tijdelijk zal toenemen door de stimuleringsmaatregelen en het economische herstel, maar dat dit geen reden is om meteen de rente te verhogen.

Bij de middelgrote bedrijven zakte Corbion 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het speciaalchemiebedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet en voorziet een verdere groei in 2021, maar beleggers hadden op meer gerekend. Accell dikte bijna 9 procent aan bij de kleinere bedrijven. De fietsenfabrikant profiteerde in coronajaar 2020 van de sterke vraag naar fietsen en zag de winst flink stijgen. Ook voor 2021 zijn de vooruitzichten volgens het bedrijf gunstig.

De euro was 1,1930 dollar waard, tegen 1,2045 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 64,64 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 67,72 dollar per vat.