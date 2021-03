Transportbedrijven zetten Nikkei op winst

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag hoger gesloten. Vooral de Japanse transportbedrijven deden goede zaken door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw recordniveau bereikte na de goedkeuring van het coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar. De Amerikaanse president Joe Biden zal het steunpakket vrijdag ondertekenen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een winst van 0,6 procent de dag uit op 29.211,64 punten. Zeetransportbedrijven als Kawasaki Kisen, Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen, die naar verwachting sterk zullen profiteren van de aantrekkende wereldeconomie, dikten tot 12 procent aan. De aandelen in de chipsector, die tijdens de coronacrisis sterk zijn gestegen, werden van de hand gedaan. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 0,5 procent.

De Japanse techinvesteerder SoftBank won dik 1 procent. Volgens persbureau Reuters gaat het Zuid-Koreaanse e-commercebedrijf Coupang, waarin SoftBank een groot belang heeft, donderdag voor 35 dollar per aandeel naar de Amerikaanse beurs. De beursintroductie levert Coupang 4,2 miljard dollar op. Het is de grootste beursgang tot nu toe dit jaar in de VS. Het bedrijf krijgt daarmee een marktwaarde van 60 miljard dollar.

De Kospi in Seoul kreeg er tussentijds 2,2 procent bij dankzij stevige koerswinsten onder de grote Zuid-Koreaanse technologiebedrijven. Zwaargewichten als Samsung, SK Hynix en LG Electronics stegen tot 4 procent. Ook op de Chinese markten werden forse winsten geboekt. De hoofdindex in Shanghai dikte 2 procent aan en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,2 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak door koersverliezen onder de grote Australische banken.