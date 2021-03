H&M onder vuur in China wegens boycot van katoen uit Xinjiang

Op Chinese sociale media roepen gebruikers elkaar op om producten van kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) niet meer te kopen. De Chinezen zijn boos omdat het Zweedse bedrijf een statement op de website heeft staan waarin wordt vermeld dat er vanwege gebruik van dwangarbeid geen katoen meer wordt verwerkt uit de Chinese provincie Xinjiang.

Het is niet duidelijk waarom H&M woensdag het mikpunt was van de Chinezen. Volgens persbureau Reuters liet de kledingketen vorig jaar al weten de banden met katoenproducenten uit Xinjiang door te snijden.

Maandag legden de Europese Unie en de Verenigde Staten China nog sancties op vanwege mensenrechtenschendingen. China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties. Enkele Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen de Chinese praktijken als genocide.

De regering in Peking ontkent dat te doen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed. Volgens mensenrechtenactivisten worden meer dan 1 miljoen Oeigoeren in deze “gevangenissen” systematisch mishandeld.

Het woestijnachtige Xinjiang is goed voor circa een vijfde van de katoenproductie in de wereld, maar het gebied is ook rijk aan olie en gas. Peking ziet het ook als een belangrijke handelsroute.