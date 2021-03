Concern achter SNS laat hoge managers beoordelen op geschiktheid

De Volksbank, het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank, laat zijn dertig hoogstgeplaatste managers doorlichten op hun capaciteiten en geschiktheid. Door deze stap hoopt de bank zo goed mogelijk te kunnen werken aan zijn onlangs aangekondigde nieuwe strategie, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Volgens de zegsman is zo’n doorlichting heel normaal als een bedrijf een nieuwe strategie heeft gepresenteerd. De stap zou niets te maken hebben met de onrust die afgelopen maanden speelde in de top van de Volksbank. Financieel directeur Pieter Veuger werd ontslagen terwijl hij nog maar enkele maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers.

De kwestie lag gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is. De Volksbank liet al uitgebreid onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoorde verhoudingen in de top van de bank. Die ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren. Er was incidenteel sprake van “pestgedrag”, intimidatie en een “onveilige werksituatie”. Onlangs kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten.

De Volksbank heeft vorig jaar al een nieuwe topman gekregen. In verband met de nieuwe strategie verdwijnen de komende drie jaar 400 tot 500 banen, ruim een tiende van het personeel dat nu werkzaam is bij de bank. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, al zullen er ook weer nieuwe banen bij komen. Het concern wil bijvoorbeeld zijn dienstverlening aan kleinzakelijke ondernemers gaan uitbreiden, en er wordt gekeken om meer financiële producten van derden aan de man te brengen. Het is daarnaast de bedoeling dat SNS meer jongeren gaat aanspreken en met RegioBank wil het concern de lokale aanwezigheid verspreid over het land verbreden.