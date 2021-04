Weer krimp voor Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie produceerde in februari minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee valt de sector weer iets terug van het herstel in januari, een van de eerste maanden sinds de coronacrisis waarin de productie steeg.

De gemiddelde dagproductie van industriƫle bedrijven was in februari 1,7 procent lager dan een jaar terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari steeg die nog met 0,3 procent op jaarbasis. Tussen januari en februari daalde de productie met 2,5 procent.

In driekwart van de branches binnen de industrie was er sprake van krimp. Tussen de verschillende categorieƫn zijn er wel grote verschillen. Zo produceerden fabrikanten van transportmiddelen 13,1 procent minder dan een jaar eerder, terwijl fabrikanten van elektrische en elektronische apparaten hun productie met 12,1 procent opvoerden.

Het vertrouwen in de sector is volgens het CBS toegenomen. Begin maart waren ondernemers in de industrie onder andere positiever over het aantal opdrachten dat ze binnenkrijgen.