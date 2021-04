Sony klimt op hogere Japanse beurs na Netflix-deal

Het aandeel Sony behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden verheugd op de grote deal die het Japanse elektronicaconcern heeft gesloten met het Amerikaanse Netflix. De hoop dat Japanse bedrijven de komende weken met goede resultaten en vooruitzichten zullen komen, zorgde daarbij voor een positieve stemming op de beursvloer in de Japanse hoofdstad. Elders in de Aziatische regio lieten de belangrijkste beursgraadmeters verliezen zien.

De Nikkei in Tokio ging 0,2 procent hoger het weekeinde in op 29.768,06 punten. Sony dikte bijna 3 procent aan. Videostreamingdienst Netflix krijgt komende jaren in de Verenigde Staten de exclusieve rechten op films van de entertainmenttak van Sony. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Sony biedt Netflix ook de kans om films te kopen die niet naar de bioscoop gaan en mee te doen met de productie van deze projecten.

Toshiba zakte 5 procent. De voorzitter van het technologiebedrijf noemde het overnamebod van 20 miljard dollar dat investeerder CVC eerder deze week uitbracht op Toshiba “volledig ongevraagd”. Ook vereist een mogelijke deal de goedkeuring van verschillende mededingingsautoriteiten.

Fast Retailing verloor dik 3 procent. De Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo schroefde zijn winstverwachting op dankzij sterke halfjaarresultaten. Beleggers hadden echter op meer gehoopt. Het bedrijf is de coronapandemie relatief goed doorgekomen dankzij zijn focus op Japan en China en wist de zware klap voor de retailsector in Europa en de Verenigde Staten te ontlopen. Uniqlo profiteerde daarbij van de verkoop van mondkapjes en de sterke vraag naar joggingbroeken en andere comfortabel zittende kleding tijdens de lockdowns.

De beurzen in Shanghai en Hongkong noteerden tussentijds ruim 1 procent lager. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in maart met 4,4 procent zijn gestegen. Dat is de sterkste prijsstijging sinds juli 2018. De prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen zitten in de lift door het sterke herstel van de op een na grootste economie ter wereld. In Hongkong steeg fintechbedrijf Linklogis 8 procent bij zijn beursdebuut. Het Chinese internetconcern Tencent, dat een belang heeft in Linklogis, daalde 0,7 procent.