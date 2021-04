Winkelverkopen eurozone veren op na flinke dip

De winkelverkopen in de eurozone hebben in februari behoorlijk herstel laten zien van de flinke dip in de voorgaande maand. Met name non-food in supermarkten zoals schoonmaakmiddelen, cosmetica en huishoudelijke producten werd meer verkocht, aldus het Europese statistiekbureau Eurostat.

De totale detailhandelsverkopen in het eurogebied van negentien landen namen in februari met 3 procent toe vergeleken met januari, toen hier nog sprake was van een krimp met 5,2 procent. Ook autobrandstof werd meer verkocht. Bij de verkoop van levensmiddelen, drank en rookwaren was wel een daling te zien.

Ten opzichte van een jaar eerder liggen de winkelverkopen in de eurolanden nog wel altijd 2,9 procent lager als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat niet-essentiële winkels moesten sluiten.

Voor de gehele Europese Unie klommen de verkopen in februari met 2,9 procent op maandbasis. Hier was in januari een krimp met 4,6 procent te zien. Op jaarbasis ging het om een daling met 2,2 procent.

In de EU-lidstaten nam de verkoop het sterkst toe in Oostenrijk, Slovenië en Italië. In Nederland ging het om een plus van 5,4 procent, aldus het statistiekbureau.

ING-econoom Bert Colijn denkt dat de komende maanden de winkelverkopen sterker zullen gaan stijgen, wanneer niet-essentiële winkels in veel landen weer volledig mogen openen. Consumenten hebben tijdens de coronapandemie veel spaargeld opgebouwd en nu zouden ze dat willen gaan uitgeven, verwacht Colijn. Die hogere consumentenbestedingen zullen volgens hem de economische groei dit jaar gaan aanjagen.