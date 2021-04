Studenten dienen klacht in tegen ‘misleidende’ reclame Shell

Studenten hebben bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen Shell. Volgens de rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam is het misleidend dat Shell belooft de CO2-uitstoot van klanten te compenseren. Die claim zou het olie- en gasbedrijf nooit waar kunnen maken.

In de reclamecampagne van Shell wordt beweerd dat de CO2-uitstoot van de kilometers die de klant rijdt, met het betalen van een extra eurocent per liter brandstof wordt gecompenseerd. “De CO2-compensatie die Shell aanbiedt, schiet op veel punten te kort en is bovendien onzeker”, zegt student Lisa van Langen.

Een van de beloftes van Shell is om bossen in Peru te beschermen tegen kap. “Wij tonen aan dat dit bos ook in de jaren voordat Shell dat bos beschermde niet werd gekapt”, aldus Van Langen. “Bovendien nemen de bossen, door klimaateffecten, steeds minder CO2 op en zou het bos kunnen afbranden.”

Reclame Fossielvrij en Greenpeace Nederland steunen de aanklacht van de studenten en pleiten voor een totaalverbod op fossiele reclame. De gemeente Amsterdam maakte in december al bekend te gaan onderzoeken of het dat soort reclame kan weren uit de publieke ruimte.

Shell was niet direct bereikbaar voor commentaar.