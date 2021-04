Ruim 74.000 aanvragen toegekend voor vierde loonsubsidieregeling

Het UWV heeft ruim 74.000 aanvragen van ondernemers toegekend voor de vierde ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels is 2,1 miljard euro overgemaakt aan die werkgevers. In totaal verwacht het UWV zo’n 3,2 miljard euro aan voorschotten over te maken voor de vierde periode NOW.

De werkgevers van wie de aanvraag voor de vierde NOW is goedgekeurd hebben samen 1,3 miljoen mensen in dienst. Om in aanmerking te komen voor de steun moesten ondernemers kunnen aantonen dat ze minstens 20 procent omzetverlies hebben geleden in een periode van drie maanden. De vierde NOW-regeling heeft betrekking op de periode januari tot en met maart. Het UWV heeft bijna 3500 aanvragen afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Bijna de helft van het aantal goedgekeurde aanvragen komt van horecabedrijven, cateraars en detailhandel.

Binnen NOW 4 konden ondernemers tot maximaal 85 procent van de loonsom vergoed krijgen, als al hun inkomsten zijn weggevallen. Dat is meer dan de maximale vergoeding van 80 procent die eerder werd geboden.

Het UWV bereidt zich nu voor op de vijfde aanvraagperiode NOW. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden kunnen dan een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden april, mei en juni dit jaar. De voorwaarden van NOW 5 zijn gelijk aan die van de vierde regeling. Werkgevers kunnen vanaf 6 mei tot 30 juni een aanvraag indienen voor de vijfde periode NOW.