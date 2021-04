‘Slechts kwart van thuiswerkplekken ergonomisch geschikt’

Slechts een kwart van de thuiswerkplekken is ergonomisch geschikt. Onderzoekers van Telecompaper concluderen dat veel thuiswerkers geen beschikking hebben over een geschikte kantoorruimte. Daarnaast ontbreekt het vaak aan de juiste apparatuur en kantoorbenodigdheden.

In januari dit jaar werkte 45 procent van de Nederlandse beroepsbevolking vanuit huis, tegenover 40 procent in oktober. Nu het werken vanuit huis steeds meer gemeengoed wordt, verwacht een groeiend aantal Nederlanders dat thuiswerken een blijvertje is. Ook als de maatregelen voor het indammen van de corona-uitbraak zijn opgeheven. De verwachting is dat gemiddeld twee dagen per week vanuit huis zal worden gewerkt.

Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich productiever door thuis te werken. Dat geldt met name voor mensen die voor een groot bedrijf met meer dan vijfhonderd werknemers werken. Jongeren tot dertig jaar voelden zich minder productief. Volgens de onderzoekers komt dat wellicht vanwege de aanwezigheid van kinderen thuis of omdat deze generatie in kleinere huizen woont zonder geschikte kantoorruimte.

Verder geeft bijna twee derde van de respondenten aan dat het moeilijker is om samen te werken met collega’s als ze thuis werken. Een op de acht werknemers ziet het samenwerken met collega’s juist beter gaan.

Verder gebruiken thuiswerkers met name Microsoft-software en dan vooral de 365-suite en het Teams-platform. Veel thuiswerkers maken voor het werk ook gebruik van eigen apparatuur. Vier op de tien gebruikt bijvoorbeeld een eigen computer en bijna zes op de tien maakt geen gebruik van een VPN-verbinding om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk.