ASML en Heineken omhoog op beurs, Just Eat Takeaway onderuit

Chipmachinemaker ASML en bierbrouwer Heineken gingen woensdag stevig vooruit op de Amsterdamse beurs. ASML profiteerde van het wereldwijde chiptekort en kwam met sterke kwartaalcijfers en goede vooruitzichten. Ook de resultaten van Heineken vielen in de smaak. Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, moest het daarentegen ontgelden na berichten dat het bedrijf meer concurrentie krijgt op de belangrijke Duitse markt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 705,81 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1024,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

ASML (plus 4,2 procent) was koploper bij de AEX-bedrijven. De chipmachinemaker verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na een sterk eerste kwartaal. ASML ziet de vraag naar zijn machines flink toenemen door het wereldwijde chiptekort. ASMI kwam ook met cijfers en won 1 procent. De chiptoeleverancier profiteerde in het eerste kwartaal ook volop van het chiptekort en rekent voor het huidige kwartaal op een verdere groei.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler in de hoofdindex met een min van dik 4 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil bezorgdienst Uber Eats de dominante positie van Just Eat Takeaway in Duitsland doorbreken. Ook zullen de aangekondigde versoepelingen voor de horeca in Nederland mogelijk leiden tot minder bestellingen bij het bedrijf.

Heineken steeg 3,6 procent. De bierbrouwer blijft last houden van de horecasluitingen in Europa, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Topman Dolf van den Brink sprak van een solide start van het jaar. AkzoNobel won 0,4 procent. Het verfconcern boekte afgelopen kwartaal bijna twee keer zoveel winst als een jaar geleden. Beleggers waren niet onder de indruk van de cijfers van Randstad. De uitzender zit qua werk weer op het niveau van voor de crisis, maar het aandeel werd 2,2 procent lager gezet. In de MidKap zakte Vopak 5 procent na tegenvallende resultaten van het tankopslagbedrijf.

In Milaan kelderde voetbalclub Juventus 12 procent na het besluit van zes grote Engelse clubs om zich terug te trekken uit de oprichting van een eigen Europese Super League. Hugo Boss won 8 procent in Frankfurt door geruchten dat het Franse luxeconcern LVMH (plus 1,5 procent) interesse heeft in een overname van het Duitse modehuis.

De euro stond op 1,2005 dollar, tegen 1,2037 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 61,75 dollar. Brentolie daalde 1,4 procent in prijs tot 65,63 dollar per vat.