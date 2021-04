De Swaan: vertrouwen in ABN AMRO is geschaad

Door de witwasperikelen bij ABN AMRO is het vertrouwen in de bank geschaad. Dat zegt president-commissaris Tom de Swaan. Volgens hem heeft het financiële concern de verwachtingen van de samenleving als het gaat om het tegengaan van witwassen niet kunnen waar maken.

“Dit is een zeer serieuze zaak. De bank heeft zijn poortwachtersfunctie niet goed uitgevoerd. Dat is onacceptabel en dit is niet waar ABN AMRO voor staat”, zo benadrukte De Swaan woensdag aan het begin van de aandeelhoudersvergadering van de bank.

Eerder deze week schikte ABN AMRO voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, waarmee een punt werd gezet achter het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in anti-witwascontroles door de bank. Wel onderzoekt het OM nog individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm en voormalig directielid Chris Vogelzang.

Aandeelhouders komen later op de vergadering ongetwijfeld met kritische vragen over de affaire. Zo was beleggersorganisatie VEB eerder al kwaad omdat ABN AMRO niet duidelijker naar buiten had gebracht dat de verdenkingen van het OM ernstiger waren geworden dan aanvankelijk gemeld.