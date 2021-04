‘Tesla’s zijn te manipuleren en rijden dan zonder bestuurder’

Tesla’s kunnen dusdanig gemanipuleerd worden dat er zonder bestuurder met de auto’s gereden kan worden via de autopilootfunctie. Dat meldt de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports. Afgelopen weekend vond een fatale crash in Texas plaats met een Tesla. Daarbij zat volgens de politie niemand achter het stuur.

In een test die deze week werd uitgevoerd reden ingenieurs van Consumer Reports een aantal rondjes op een gesloten parcours met de sportuitvoering van de Tesla Model Y, schrijft de organisatie in een verklaring. De auto, waarbij de autopilootfunctie was aangezet, slaagde erin langs de lijnen van de weg te rijden maar gaf op geen enkel moment een waarschuwing dat er niemand achter het stuur zat. De ingenieur die de test uitvoerde had een kleine verzwaarde ketting aan het stuur gehangen om de hand van een bestuurder na te bootsen.

“In onze optiek heeft het systeem niet alleen verzuimd te herkennen of de bestuurder oplette, maar het registreerde ook niet of er überhaupt een chauffeur zat”, zei Jake Fisher, senior director van Consumer Reports. Fisher kon vanaf de passagiersstoel bij de wijzerplaat op het stuur en zo de auto laten versnellen.

Op 17 april kwamen in Houston, Texas, twee mensen om het leven nadat een Tesla Model S tegen een boom was gecrasht en in brand was gevlogen Over de oorzaak van de crash is nog veel onduidelijk, ook over of de autopilootfunctie gebruikt werd vlak voordat de crash plaatsvond. Volgens de autoriteiten zat er niemand achter het stuur, maar zat de ene persoon in de passagiersstoel en de ander op de achterbank.

Tesla wilde nog niet direct commentaar geven op de test. Eerder deze week zei Tesla-topman Elon Musk op Twitter dat de crash niet lag aan de ondersteunende functies van de auto voor autonoom rijden. “Volgens de verzamelde data stond de Autopilot niet aan en maakte de auto geen gebruik van de Full Self Driving-software”, aldus Musk. Ook reageert de standaardversie van Autopilot op de strepen op de weg, maar volgens Musk had de betreffende weg geen strepen.