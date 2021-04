EU-bank geeft 3,4 miljard euro uit voor verduurzaming

De Europese Investeringsbank (EIB) steekt 3,4 miljard euro in de verduurzaming van economieën en het herstel van de coronacrisis. Het geld gaat onder andere naar nieuwe windmolenparken en zonne-energieprojecten. Ook is er geld voor treinen die op waterstof door Groningen en Friesland zullen rijden.

Van het bedrag is 2 miljard euro bedoeld om het gebruik van zonne- en windenergie te stimuleren. Daarnaast gaat 700 miljoen euro naar de verbetering van het openbaar vervoer in de EU. Daaronder valt ook de financiering van de waterstoftreinen in Noord-Nederland, die als schoner alternatief voor dieseltreinen gelden. De EIB draagt ook bij aan de financiering van tankstations voor deze waterstoftreinen.

De EIB financiert als bank van Europese Unie projecten voor de realisatie van de doelstellingen van het landenblok. De instelling heeft ook ingestemd met nog eens 720 miljoen aan leningen die het economisch herstel na de coronapandemie moeten stimuleren. Dat geld gaat onder meer naar bedrijven in Nederland, België en Luxemburg die het zwaarst zijn getroffen door de crisis.