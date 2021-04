Brazilië bezuinigt kwart op klimaat in 2021

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een bezuiniging van 24 procent op het budget voor het klimaat dit jaar. Donderdag beloofde Bolsonaro juist nog om meer geld uit te trekken om ontbossing in het Amazone-regenwoud tegen te gaan.

Bolsonaro deed die toezegging op een top die was georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden. De rechts-populistische president van Brazilië zei dat hij het budget voor de handhaving van klimaatwetgeving zou verdubbelen en dat er in 2030 een einde moet zijn gekomen aan illegale ontbossing in zijn land. De Amerikaanse regering juichte de beloftes toe, die een aanzienlijke verandering in Bolsonaro’s toon behelsten.

Amper 24 uur later heeft Bolsonaro zijn handtekening onder de Braziliaanse overheidsbegroting voor 2021 gezet, met een begroting van 2 miljard reais (ongeveer 302 miljoen euro) voor het ministerie van Milieu en de agentschappen die daaronder vallen. In 2020 was dat nog een budget van 2,6 miljard reais (zo’n 392 miljoen euro). In de loop van het jaar kan echter nog besloten worden om van de begroting af te wijken en eventueel meer geld uit te geven.

Bolsonaro heeft een veto uitgesproken over ongeveer 1,3 miljard reais (198 miljoen euro) aan milieu- en klimaatmaatregelen. Vragen daarover werden doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken. De Braziliaanse regering ging niet in op vragen over Bolsonaro’s belofte om meer geld vrij te maken voor handhaving van milieuwetgeving.

Voor parlementariër Rodriga Agostinho, aanvoerder van een groep parlementsleden die strijdt tegen klimaatverandering, moet Bolsonaro de daad bij het woord voegen. “Het signaal van de toespraak donderdag is niet genoeg”, aldus Agostinho. “De Braziliaanse regering moet zijn huiswerk gaan doen.”