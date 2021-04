Wall Street omhoog na sterke economische data

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. De graadmeters profiteerden van sterke data over onder meer de industrie en de woningmarkt. Grote techbedrijven stonden bij de winnaars, vooruitlopend op kwartaalcijfers die volgende week bekend worden gemaakt.

Intel verloor dik 5 procent. Het chipconcern verhoogde zijn omzetverwachting voor het gehele jaar vanwege de sterke vraag naar halfgeleiders, maar beleggers rekenden op meer. Ook waarschuwde Intel voor druk op de winstgevendheid door toeleveringsproblemen die zorgen voor hogere inkoopkosten.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,7 procent op 33.043,49 punten, geholpen door de koerswinsten van bijvoorbeeld Apple en Goldman Sachs. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4180,17 punten. Ook in de brede graadmeter stonden financiƫle fondsen en techbedrijven bij de stijgers. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,4 procent tot 14.016,81 punten.

Op donderdag gingen de beurzen in New York nog omlaag door berichten over een mogelijke verhoging van de belasting op beleggingswinsten in de Verenigde Staten.

De opleving van Mattel (plus 0,8 procent) na beter dan verwachte cijfers was van korte duur. Het aandeel steeg kort na de openingsbel tot 12 procent, nadat de speelgoedmaker in het eerste kwartaal opnieuw een recordomzet boekte. De omzetgroei werd vooral gestuwd door sterke verkopen van Barbiepoppen. Branchegenoot Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers en My Little Pony zag een eerdere winst ook verdampen en verloor 1,4 procent.

Creditcardmaatschappij American Express leverde bijna 2 procent in na cijfers. Kimberly-Clark, producent van bijvoorbeeld Kleenex en Huggies, kwam met tegenvallende resultaten en werd krap 6 procent lager gezet. Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, won 7,5 procent, mede geholpen door een groei van het aantal gebruikers.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten en blockchaintechnologie stonden onder druk na een flinke waardedaling van de bitcoin en de ether, door de mogelijke belastingverhogingen in de VS. Zo verloren Riot Blockchain en Marathon Digital tot 5,5 procent.

De euro stond op 1,2097 dollar, tegen 1,2060 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 62,14 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 66,10 dollar per vat.