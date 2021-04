‘Bij gesloten houden horecazaak risico dat personeel wegloopt’

Horecaondernemers lopen het risico goed personeel te verliezen aan andere zaken als ze niet open gaan woensdag. Dat zegt André Triep, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Kustgemeenten, die 336 paviljoens vertegenwoordigt. Volgens Triep houden horecaondernemers daar ook rekening mee bij het wel of niet openen van hun zaak aanstaande woensdag.

Triep, ook eigenaar van Strandclub WIJ op Scheveningen en voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen, denkt dat veel ondernemers de rekensom al hebben gemaakt. “Als je meer dan 30 procent omzetverlies hebt, kun je aanspraak maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Stel dat je door open te gaan op 35 procent omzet komt, dan is het niet rendabel. Maar als je dicht blijft, heb je dus een ander probleem en loop je het risico dat je personeel straks misschien weg is omdat er elders wel werk voor ze is.”

Terrassen mogen woensdag weer open, maar alleen tussen 12.00 en 18.00 uur en met een maximumaantal van vijftig bezoekers, die op 1,5 meter afstand moeten zitten. Sommige horecaondernemers voeren actie op sociale media tegen de heropening van de terrassen. Met de hashtag #ditwerktniet eisen ze dat de eindtijd opgerekt wordt tot 22.00 uur.

“Is het een walhalla? Nee. Maar het is een begin. En we hebben op het strand meer dan genoeg ruimte om mensen met voldoende afstand te kunnen placeren”, zegt Triep. Met dranghekken, bebording en afzetlinten geeft Triep straks aan dat zijn strandtent vanaf 18.00 uur dicht is.

De strandtenthouders hebben maandag met de gemeente Den Haag de richtlijnen doorgenomen. Die wijken niet veel af van de eerdere richtlijnen toen de horeca nog wel open was. De gemeente heeft de strandtenthouders wel verzocht tot het vrijmaken van één personeelslid dat de boel op het strand, bij bijvoorbeeld de verhuur van strandbedden, in de gaten houdt, vertelt Triep. “We hebben daar zelf alle belang bij, dus zorgen we ook goed dat we dit controleren”, benadrukt Triep. “In principe zijn de voorbereidende werkzaamheden altijd hetzelfde. Het is een uitdaging om het kostendekkend te krijgen.”