Wall Street opent hoger door herstel techfondsen

Techfondsen hebben zich dinsdag wat hersteld aan het begin van de handelsdag op Wall Street. Een dag eerder waren die nog flink lager gezet. Het herstel zorgde voor een algemeen positief sentiment op de beurzen in New York, waar de grote graadmeters lichte winst pakten in de openingsminuten.

Beleggers reageerden verder op een banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Die becijferde dat er 742.000 banen bijkwamen in april, de sterkste toename in maanden. Daarmee lijkt er weer meer bewijs te zijn dat de Amerikaanse economie goed herstelt nu veel mensen gevaccineerd zijn tegen corona en de overheid met aanzienlijke steunpakketten is gekomen. Wel was het cijfer lager dan waarop economen in doorsnee hadden gerekend.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten 0,1 procent in de plus op 34.157 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omhoog tot 4.178 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 13.713 punten.

Op maandag werden techfondsen in de uitverkoop gedaan. Onder meer door koopjesjagers zaten die aandelen een dag later weer in de lift. Apple, Amazon, Microsoft en Google-moeder Alphabet werden tot 1,4 procent hoger gezet.

Autoconcern General Motors (GM) had een hogere winst in het eerste kwartaal dan een jaar eerder, toen het bedrijf veel last ondervond van het begin van de coronapandemie. Verder hield de fabrikant van auto’s van merken als Chevrolet en Cadillac vast aan financiĆ«le verwachtingen ondanks het chiptekort in de auto-industrie. Het aandeel won ruim 3 procent.

Ook branchegenoot Stellantis (plus 5,8 procent) kwam met cijfers. Het moederbedrijf van onder meer Fiat, Jeep en Peugeot zei dat het een deal met Tesla om de CO2-uitstoot van beide bedrijven samen te voegen, gaat stopzetten. Dat betekent voor de producent van elektrische auto’s dat het een inkomstenbron kwijtraakt. Deals met andere autoconcerns zorgden er de afgelopen jaren voor dat Tesla (plus 0,4 procent) winst maakte.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer hotelketen Hilton Worldwide (min 0,4 procent), voedingsconcern Del Monte (plus 10 procent) en mediaconcern New York Times (min 2,6 procent).

Oliebedrijven stonden in de belangstelling door de verder stijgende olieprijzen. De Amerikaanse olievoorraden zijn naar verluidt geslonken, waardoor de vraag naar nieuwe olie toeneemt. Ook wordt de aanstaande heropening van de Europese economie gezien als een aanjager voor de olieprijs. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent meer waard en kostte 66,27 dollar. Een vat Brentolie ging voor 69,55 dollar van de hand, een toename van 1 procent.