Europese beurzen schieten omhoog door hoop op einde recessie

De AEX-index in Amsterdam is woensdag 2,5 procent hoger de handel uitgegaan. Ook op andere Europese beurzen eindigden de belangrijkste graadmeters fors hoger. Beleggers zijn opgetogen over nieuwe cijfers van marktonderzoeker Markit die erop wijzen dat Europese landen de door corona veroorzaakte recessie snel van zich afschudden.

Markit publiceerde zijn maandelijkse graadmeters die de activiteit van het bedrijfsleven weergeven. Die wezen voor de maand april op de sterkste economische groei in de eurozone in de afgelopen 9 maanden, na maanden van krimp die de reeks lockdowns in de Europese Unie heeft veroorzaakt.

De AEX eindigde uiteindelijk op 714,14 punten. De MidKap won ruim 2 procent tot 1.045,97 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot meer dan 2 procent en Londen ging 1,7 procent omhoog.

Beleggers kregen ook een keur aan kwartaalberichten van grote bedrijven te verwerken. De combinatie met de positieve macro-economische cijfers lijkt pessimisme op de handelsvloeren in één keer te hebben weggevaagd, want dinsdag verloor de Amsterdamse beurs nog 2,2 procent.

Bij de hoofdfondsen toonde chipmachinefabrikant ASML sterk herstel met een winst van bijna 5 procent. De handelsupdate van DSM viel ook goed. Dankzij een sterk gestegen vraag naar kunststofvezels en andere materialen van het speciaalchemieconcern verhoogde het bedrijf zijn winstverwachtingen voor de rest van het jaar op. Het aandeel DSM werd 4,4 procent meer waard.

In de MidKap werd kunstmestproducent OCI een tiende meer waard na het opkrikken van de prognoses. Technologiegroep TKH deed hetzelfde en behoorde met een plus van 6,4 procent ook tot de grote winnaars onder de middelgrote beursfondsen.

In Frankfurt steeg Deutsche Post DHL Group 4,6 procent. De Duitse post- en pakketbezorger boekte een recordresultaat in het eerste kwartaal door de sterke toename van onlinewinkelen tijdens de lockdowns. Hugo Boss klom 5,2 procent. Het Duitse modehuis voorziet een herstel van de verkopen door de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen.

De euro was 1,2002 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 66,07 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 69,35 dollar per vat.