‘President Biden stelt besluit over zwarte lijst China uit’

De Amerikaanse president Joe Biden neemt twee weken later dan gepland een besluit over de zwarte lijst van Chinese bedrijven waar Amerikaanse ondernemingen niet in mogen investeren. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën op de website. Investeerders hebben daarmee twee weken langer de tijd om stukken te kopen of verkopen. Eerder was de deadline nog gesteld op 27 mei.

De regering-Biden onderzoekt momenteel een aantal aspecten van het Amerikaanse beleid voor China, waaronder de investeringsban. Onder meer technologieconcern Huawei, betaalapp Alipay van Ant Group en de grootste chipfabrikant van China SMIC staan op de zwarte lijst van Washington. Smartphonemaker Xiaomi spande een rechtszaak aan, waarop het Amerikaanse ministerie van Defensie besloot het bedrijf er weer van af te halen. Er staan nog tientallen Chinese bedrijven op.

De lijst is een erfenis van de regering-Trump, die een verbod instelde op investeringen in bepaalde Chinese bedrijven die volgens de Amerikanen banden hebben met het Chinese leger. De Verenigde Staten verwijten Chinese bedrijven al langer dat ze gevoelige informatie doorspelen aan de overheid. De Chinese Communistische Partij zei eerder dat het zich niet bezighoudt met industriële spionage.