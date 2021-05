‘Zwitserse bank UBS schrapt banen’

De Zwitserse bank UBS is begonnen met het schrappen van banen bij zijn grootste divisies met als doel de komende drie jaar een miljard dollar aan kosten te besparen. Dat zeggen ingewijden bij de grootste bank van Zwitserland tegen persbureau Bloomberg.

De banen gaan volgens de bronnen verloren bij de zakenbankdivisie, de tak voor vermogensbeheer en de Zwitserse activiteiten van UBS. Naar verluidt is de bank die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers van plan om alleen al in Zwitserland zevenhonderd arbeidsplaatsen te schrappen.

UBS maakte vorige maand al bekend in het tweede kwartaal 300 miljoen dollar voor herstructureringskosten uit te trekken, zonder verder details naar buiten te brengen. De bank wil steeds meer bankzaken digitaal gaan uitvoeren. Er wordt verwacht dat in de toekomst nog meer gesneden zal gaan worden in het personeelsbestand bij UBS.