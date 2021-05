‘G7-landen dicht bij akkoord over belastingplan’

De landen van de G7 naderen een akkoord over het heffen van belastingen aan grote bedrijven. Een dergelijk akkoord beperkt de mogelijkheid van ondernemingen om winsten door te schuiven naar landen waar een soepeler belastingregime geldt, waarmee ze de betalingen kunnen ontduiken.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de laatste dagen grote vooruitgang geboekt door onderhandelaars van de landen en zou het vrijdag al tot een akkoord kunnen leiden. Een overeenkomst zou de weg vrij maken voor een wereldwijde deal met betrekking tot vennootschapsbelastingen later dit jaar.

De G7-leden behoren tot de landen met de grootste economieën ter wereld. Een akkoord tussen de landen zou een voorwaarde zijn voor een breder akkoord. Een akkoord met de OESO-landen zou waarschijnlijk leiden tot de grootste verandering in de internationale vennootschapsbelasting in een eeuw. Het zou onder andere grote Amerikaanse techbedrijven dwingen om belastingen te betalen in landen waar ook de omzetten worden behaald.

Onder leiding van de regering-Biden hebben de Verenigde Staten er bij de G7 op aangedrongen om een eigen akkoord te bereiken. De Amerikaan ziet dit als een manier om ook de OESO-besprekingen soepeler te laten verlopen en snel tot een definitief akkoord te komen.

In de afgelopen weken hebben de VS er steeds meer vertrouwen in gekregen dat het merendeel van de G7 achter hun plannen staat, die voortbouwen op blauwdrukken die vorig jaar door de OESO zijn opgesteld. Zo zijn Duitsland en Italië uitgesproken voorstanders van een wereldwijde minimumbelasting. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hechten meer belang aan de plaats waar de belasting wordt betaald.

De G7 speelt formeel geen rol in het proces om tot een bredere overeenkomst te komen. Maar een akkoord tussen de grote landen, te weten de VS, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada, heeft wel nadrukkelijk invloed op verdere besluiten. Het akkoord van de landen zou volgende maand voorgelegd kunnen worden aan de 135 landen die bij de OESO onderhandelen.