Estafettestaking metaalsector gaat verder in Friesland

Vakbonden FNV en CNV roepen alle medewerkers van bedrijven in de metaalsector in Friesland op om dinsdag het werk neer te leggen. De stakingen zijn onderdeel van landelijke estafettestakingen die in januari begonnen. Zo willen de bonden de druk opvoeren op werkgeversorganisatie FME voor een betere cao.

Door het hele land hebben de afgelopen periode al duizenden medewerkers gestaakt bij bedrijven als ThyssenKrupp, Fokker, DAF, Stork, Siemens en Scania. Maar de werkgevers lijken niet van plan toe te geven. Volgens FNV hebben ze “al maanden niets van zich laten horen”.

FME noemde de door de bonden gestelde looneisen eerder “onhaalbaar en onverantwoord”. De werkgevers vinden dat er rekening gehouden moet worden met de coronacrisis en het herstelvermogen van bedrijven.

De cao in de metaalsector is een van de grootste van Nederland. Onder de zogeheten metalektro-cao vallen zo’n 160.000 werknemers.