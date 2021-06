Rechter vindt aanpassingen in no-show beleid KLM voldoende

De aanpassingen die KLM heeft gedaan in zijn beleid voor reizigers die om wat voor reden dan ook niet op komen dagen waardoor vliegtickets ongeldig worden verklaard zijn voldoende. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die door de Consumentenbond was aangespannen. Volgens de bond joeg de luchtvaartmaatschappij reizigers onrechtmatig op kosten door vliegtickets ongeldig te maken als iemand op één traject verstek laat gaan.

Als een reiziger bijvoorbeeld een retourvlucht boekte en de heenreis een paar dagen uitstelde wegens ziekte, kon de luchtvaartmaatschappij ook het ticket voor de terugvlucht ongeldig verklaren. Wie daar toch nog gebruik van wilde maken, moest extra kosten betalen. Ook bij overstappen of rondreizen met diverse vluchten kon het overslaan van een onderdeel leiden tot forse extra kosten.

KLM heeft tijdens de rechtszaak de bepaling aangepast, waardoor er nu wel uitzonderingen gelden. Ook paste KLM het boekingsproces aan. Volgens de rechtbank brengt KLM daarmee nu de no-show clausule voldoende duidelijk onder de aandacht bij passagiers.

De Consumentenbond stapte in 2019 naar de rechter, nadat overleg met KLM om het no-show beding aan te passen, op niets uitliep. “Helaas was er een rechtszaak nodig om KLM in beweging te krijgen, maar we zijn blij met het oordeel dat het oude no-show beleid van KLM niet deugde”, aldus de consumentenorganisatie.

De Consumentenbond gaat nu bekijken wat de uitspraak betekent voor gedupeerden van dit “onredelijke beleid”. De bond roept mensen die het aangaat op om zich te melden.