‘Huizenprijzen stijgen dit jaar met bijna 11 procent’

De huizenprijzen zullen dit jaar naar verwachting met bijna 11 procent stijgen. Dat is de verwachting van economen van Rabobank. De prijzen worden volgens een kwartaalbericht van RaboResearch opgedreven door de gunstige economische vooruitzichten, maar ook door een aantal andere zaken zoals de ruimere leennormen en afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters.

Dit jaar wordt een huis gemiddeld 36.000 euro meer waard, verwacht Rabobank. Na de stijging met 10,9 procent dit jaar zal volgend jaar sprake zijn van een prijsstijging van 4,6 procent. Zowel voor dit jaar als volgend jaar heeft RaboResearch de verwachting naar boven bijgesteld. Eerder ging de bank uit van prijsstijgingen van gemiddeld 8 en 4 procent.

Volgens Rabobank is de Nederlandse economie nog robuuster dan eerder voorzien. Ook de werkloosheid is de afgelopen maanden verder gedaald en zal naar verwachting ook minder hard oplopen dan eerder gedacht. Daarnaast is het aanbod huizen bijzonder laag waardoor kopers bang zijn achter het net te vissen. Ook dat stuwt de prijzen.

In april lagen de huizenprijzen 11,5 procent hoger dan een jaar eerder. Uitgedrukt in euro’s zijn volgens Rabobank de prijsstijgingen van de voorbije maanden de grootste ooit gemeten op de Nederlandse koopwoningmarkt. In een jaar tijd steeg de gemiddelde prijs met zo’n 40.000 euro. Eind jaren negentig en kort na de eeuwwisseling stegen de huizenprijzen procentueel nog harder.

Vooral in Flevoland en Drenthe liepen de huizenprijzen vorig jaar hard op. Daar was sprake van een gemiddelde prijsstijging tussen de 13 en 14 procent. Dat was landelijk gemiddeld 10,3 procent. Daarbij tekenen de onderzoekers aan dat de huizen in Drenthe in doorsnee een vijfde goedkoper zijn dan elders in Nederland. In euro’s gemeten is Flevoland de regio waar de prijzen het hardst opliepen. Dat komt ook omdat de provincie een belangrijke “uitwijkregio” is voor steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.