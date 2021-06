AFM: vooral jonge beleggers handelden in aandelen GameStop

Het waren vooral jongere beleggers die begin dit jaar handelden in aandelen van gamewinkelketen GameStop. De gemiddelde leeftijd van een Nederlandse belegger die tijdens de hype instapte was 31 jaar, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

GameStop was begin dit jaar veelvuldig in het nieuws vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit. Door de beursgekte werd het aandeel in korte tijd honderden procenten meer waard, om daarna weer flink terug te vallen.

De AFM analyseerde de handel in aandelen van GameStop door Nederlandse particuliere beleggers in de periode 18 januari tot en met 18 maart. De slotkoersen varieerde toen tussen ruim 17 dollar en 347,50 dollar. Bijna 30.000 Nederlandse beleggers handelden in het aandeel. Hun gemiddelde leeftijd was 31 jaar. De meest voorkomende leeftijd was 26 jaar met bijna 1700 investeerders.

Van de beleggers kocht 80 procent aandelen GameStop in voor een totale waarde van 4270 dollar of minder. De gemiddelde totale gekochte waarde was 11.532 dollar. Minstens 40 investeerders kochten in voor meer dan 1 miljoen dollar.