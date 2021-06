Personeel UWV heeft weer zicht op een loonsverhoging

Werknemers van uitkeringsinstantie UWV hebben na maanden van onduidelijkheid weer zicht op een loonsverhoging. Volgens vakbonden CNV en FNV is er een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao bereikt met het UWV. Daarin is ook afgesproken dat er een plan moet komen voor het in vaste dienst nemen van veel flexkrachten bij de organisatie.

De cao was al per 1 januari dit jaar verlopen. Volgens de bonden krijgen de werknemers volgens de afspraken een nieuwe eenjarige cao waarbij de lonen met 1,7 procent omhoog gaan, met een minimum van 60 euro per maand. “Dat is vooral gunstig voor jongeren en de laagste loongroepen”, legt CNV-onderhandelaar Roel van Riezen uit. Daarnaast krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 100 euro.

Ook is er een thuiswerkvergoeding afgesproken en er is gesproken over het grote aantal flexkrachten bij het UWV. “Van de 19.700 werknemers hebben er maar liefst 5100 een flexcontract”, geeft Van Riezen aan. Het UWV heeft volgens hem erkend dat die verhouding niet goed is. “We gaan nu samen met UWV een plan maken hoe veel meer collega‚Äôs een vaste baan kunnen gaan krijgen.” De bonden leggen het onderhandelingsresultaat binnenkort aan hun achterban voor.