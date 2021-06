Toezichthouder ACM: online opzeggen abonnementen onnodig moeilijk

Bedrijven die online abonnementen op kranten, tijdschriften en loterijen aanbieden maken het voor consumenten onnodig moeilijk hun abonnement online op te zeggen. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Volgens de toezichthouder ervaren mensen hoge drempels om op te zeggen en voelen ze zich telefonisch onder druk gezet om het abonnement niet te beëindigen of in te gaan op een nieuwe aanbieding.

Het gaat om een onderzoek onder negen partijen. Alle negen schoten ze tekort in de mogelijkheden om een abonnement online op te zeggen, en bij sommige was dit helemaal niet mogelijk via internet. De ACM heeft de bedrijven inmiddels gewezen op de regels die gelden voor alle abonnementen die je online kunt afsluiten. Ze hebben hun werkwijze ook al aangepast of zijn daar volgens de waakhond mee bezig. De ACM controleert of de aanpassingen ook echt zijn doorgevoerd.

Bedrijven maken het voor consumenten vaak eenvoudig om een abonnement af te sluiten. “Wat ze zich moeten realiseren is, dat ze het opzeggen van het abonnement dan net zo eenvoudig moeten maken”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Hij geeft aan dat online afsluiten ook online opzeggen zou moeten betekenen. “Online opzeggen moet dan worden aangeboden op een makkelijk vindbare plaats op de website. Er mogen geen extra drempels worden opgeworpen, zoals drie keer doorklikken voor je op de opzegpagina komt of de link verstoppen.”