‘China en de VS willen handelsbetrekkingen verbeteren’

China en de Verenigde Staten willen hun handelsbetrekkingen verbeteren. Dat zijn de twee landen overeengekomen in de eerste telefonische gesprekken tussen de handelsministers sinds Joe Biden president is, meldt de Chinese regering in een verklaring.

China en de VS wisselden “openhartig en pragmatisch van gedachten over relevante kwesties en wederzijdse zorgen”, aldus de Chinezen. De Amerikanen wilden niet reageren op een verzoek om iets over de gesprekken te zeggen, maar leken op voorhand minder positief.

Afgelopen weekend zei de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai nog dat de handelsbetrekkingen tussen de twee landen “aanzienlijk onevenwichtig” zijn. Onderdelen van de handelsrelatie tussen de landen zijn volgens haar ongezond en op een aantal vlakken ook schadelijk geweest voor de Amerikaanse economie in de loop der tijd. De regering-Biden heeft ondanks een beloofde herziening ook nog geen grote wijzigingen aangebracht in het beleid van voormalig president Donald Trump.

Dinsdag werd bekend dat de Verenigde Staten de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en dan met name die door China gaat opvoeren. Daarvoor wordt een speciale commissie in het leven geroepen, meldde de regering-Biden. Verder wordt de toegang tot cruciale producten zoals halfgeleiders en accu’s voor elektrische voertuigen herzien.