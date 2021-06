IKEA Frankrijk krijgt miljoen boete voor bespioneren personeel

IKEA moet in Frankrijk een boete van 1 miljoen euro betalen vanwege het bespioneren van onder anderen personeelsleden. De Franse tak van het meubelconcern is schuldig bevonden aan het oneigenlijke gebruik van persoonsgegevens, oordeelde de rechter. Verder werd een voormalig directeur, Jean-Louise Baillot, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en het betalen van een boete van 50.000 euro.

De Franse justitie beschuldigde IKEA in het land ervan een ‘spionagesysteem’ te hebben gerund. Zo zouden privédetectives en politiemensen zijn ingeschakeld om privégegevens over medewerkers en sollicitanten te verzamelen. Ook zouden de agenten vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan het bedrijf. Soms werden ook nepwerknemers ingezet om rapporten over het personeel op te stellen.

De kwestie kwam in 2012 aan het licht. Uit processtukken bleek eerder dat het kantoor 600.000 euro per jaar uitgaf aan privédetectives. Die moesten bijvoorbeeld uitzoeken hoe medewerkers zich dure nieuwe auto’s konden veroorloven, of hoe een medewerker die als voorbeeldig te boek stond, kon veranderen in een “dwarsligger”.

Justitie in Frankrijk had een boete van 2 miljoen euro geëist, meer dan de helft van het maximumbedrag dat de Franse wet toestaat om op te leggen. Daarnaast werd een celstraf voor de voormalige directeur geëist.